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Дублирование указателей на двух станциях метро разгрузило их вестибюли на 50 процентов

17:07
  • среда
  • 08 декабря 2021

Очереди в кассы существенно уменьшились

Необходимость дублирования указателей на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая" объяснили в пресс-службе столичного метрополитена. Там отметили, что появление надписей на фарси и узбекском языке помогло разгрузить вестибюли этих станций на 50%.
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В пресс-службе напомнили, что от станций "Лесопарковая" и "Прокшино" отправляются регулярные автобусные маршруты до крупнейшего в России Московского миграционного центра в Сахарово.

"Основной язык на указателях - русский. Дублирование надписей еще на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%", - пояснили в пресс-службе. И добавили, что благодаря нововведению очереди в кассы уменьшились на 40%

Ранее метрополитен получал многочисленные обращения от пассажиров станций "Лесопарковая" и "Прокшино", которые требовали упорядочить передвижение пассажиров, снизить очереди в кассы и билетные автоматы. Было решено нанести надписи на узбекском и фарси светло-коричневым цветом.  Надписи на указателях на русском языке нанесены черным шрифтом, размер которого на 30% больше дублируемых языков.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой рассмотреть жалобу местных жителей. Они сочли, что указатели на фарси и узбекском языке не способствуют интеграции мигрантов в общество и местную культуру, а создают условия для комфортного проживания приезжих без владения русским языком.

В метрополитене подчеркнули, что практика перевода справочной и навигационной информации на объектах транспорта широко распространена в России и в мире. Такой подход применяется в местах с большим числом иностранцев.

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