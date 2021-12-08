Зеленский назвал "победой Украины" переговоры Путина с Байденом

Подробнее украинский лидер выскажется после разговора с американским президентом

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена положительно оценил украинский лидер Владимир Зеленский. Состоявшиеся накануне переговоры он назвал "победой Украины". Украинский президент пообещал дать более развернутую оценку события после того, как переговорит с Байденом.

"Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость... Самое главное… личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке нашего государства", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Президент Украины напомнил, что на 9 декабря запланирован его разговор с американским лидером - "в формате диалога" по телефону. После этой беседы Зеленский даст развернутый комментарий по поводу переговоров Путина с Байденом, передает "Интерфакс".

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