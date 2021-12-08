Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ признал вину

Сергей Глазов также подтвердил, что владел оружием нелегально
Бывший военнослужащий Сергей Глазов, который накануне устроил стрельбу по посетителям МФЦ "Рязанский" в Москве, признал вину в убийстве двух человек. Об этом сообщили члены ОНК. В беседе с ними задержанный также подтвердил, что не имел разрешение на оружие.
"Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю", - цитирует комиссия слова Глазова.
Задержанный сообщил, что полицейские били по голове, пишет "Интерфакс". С его слов, во время конвоирования в СК сопровождавшие также применили к нему электрошокер.
До 2009 года Сергей Глазов служил в Службе внешней разведки. Он был уволен в звании подполковника. Накануне сообщалось, что соседи мужчины называли его неадекватным.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших в результате нападения на МФЦ. "К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают всё возможное. У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу", - пообещал мэр.
МФЦ "Рязанский" для посетителей сегодня закрыт. В здании ещё проводятся следственные действия и экспертизы.
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