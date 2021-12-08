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Марию Шукшину заблокировали на YouTube

18:55
  • среда
  • 08 декабря 2021

Ранее та же участь постигла аккаунт актрисы в Instagram

Марию Шукшину заблокировали на YouTube - с формулировкой "за нарушение правил сообщества". Актриса ведет непримиримую борьбу с вакцинацией от коронавируса, рассуждая о минусах прививок и требуя досконального изучения на предмет возможного вреда.
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"И, да, ютуб снес мой канал…", - подтвердила Шукшина неприятное известие.

В своих интервью актриса рассуждала о о коронавирусе и рассказывала о "божественном провидении". Шукшина заручилась поддержкой нескольких десятков звезд, которые вступили в борьбу с вакцинацией и навязывают свое мнение окружающим, пишет StarHit.

Личный аккаунт 54-летней Марии Шукшиной в Instagram заблокировали после ее ответа врачам, работающим в красной зоне – те пригласили звезд посетить "ковидные" больницы и своими глазами увидеть страдания пациентов с коронавирусом. Однако актриса ответила, что ее точку зрения разделяют многие общественные деятели, профессора и даже лауреаты Нобелевской премии. После блокировки в Instagram и YouTube Шукшина перенесла свою борьбу против вакцин в Telegram.

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