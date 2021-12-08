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МИД: Москва задействует все средства в ответ на провокации НАТО у российских границ

18:37
  • среда
  • 08 декабря 2021

Нота протеста вручена посольству США в России

Россия оставляет за собой право реагировать на провокации США и НАТО у своих границ. Москва задействует все имеющиеся средства, если эти действия не прекратятся, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
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Внешнеполитическое ведомство отмечает, что от попыток проверить на прочность систему охраны рубежей России американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов. Это ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни.

В ноте протеста, врученной посольству США в Москве, перечислены недавние инциденты над Черным морем, которые не привели к трагедии лишь благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров. Натовские самолеты-разведчики без предупреждения пересекали курс гражданских самолетов, не выходя при этом на связь.

"Для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - говорится в комментарии МИД России.

В то же время, отмечается, что Москва призывает США и ведомых ими членов НАТО к диалогу. Предлагается обсудить гарантии безопасности, снижение военно-политической напряженности и предотвращение опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае Россия будет реагировать на вызовы соответствующим образом.

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