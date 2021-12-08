Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ "Рязанский" за самоотверженность и мужество

Мэр Москвы встретился с работниками центра

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ "Рязанский", которые стали свидетелями трагедии накануне.

"Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое - твою жизнь", - написал в блоге в соцсети "ВКонтакте" Собянин.

Мэр поблагодарил работников МФЦ за то, что они, не раздумывая, стали оказывать помощь посетителям во время нападения. Он отметил, что взаимной поддержкой можно пережить такие горькие события.

"Георгий - без оружия, без ничего - мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть ещё пострадавших", - сказал мэр.

7 декабря бывший военнослужащий Сергей Глазов зашел в здание МФЦ "Рязанский" в Москве и открыл стрельбу. Неадекватный мужчина убил двух человек и ранил четверых, в том числе маленькую девочку. В беседе с членами ОНК он рассказал, что пришел в офис "Мои документы" за паспортом, но на входе вступил в конфликт из-за требования надеть маску.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям. Напавшему на МФЦ мужчине грозит пожизненное заключение. Он признал вину и подтвердил, что не имел разрешение на оружие.

Видео: смотрите видео допроса Глазова, напавшего на людей в московском МФЦ

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