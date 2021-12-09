Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Близнецам пора хорошенько отдохнуть в шумной компании, а вот ракам сегодня лучше побыть в одиночестве

Гороскоп на сегодня, 9 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Хороший день для посещения культурных заведений, желательно в паре с любимым человеком или лучшим другом. Вам нужно отдохнуть в компании того, кто способен искренне поддержать.

Тельцы

Сегодня вам стоит уделить время своему внешнему виду. Отправляйтесь в любимый салон красоты или в спа. Главное условие – возьмите с собой подругу.

Близнецы

День подойдёт для общения в шумной компании, где каждый может высказаться и быть услышанным. Так вы полностью зарядите свой аккумулятор продуктивности.

Раки

День лучше провести в одиночестве, приводя в порядок собственные мысли. В последнее время вы многое пережили, закопав чувства в глубинах души. Теперь их нужно откопать и направить в полезное русло.

Львы

Вам захочется спокойного времяпровождения, что вам вовсе несвойственно. Свою дозу уюта и гармонии получится найти в объятиях любимого человека или родителей.

Девы

День сулит известия, которые подскажут вам ответы на давно тревожащие вопросы. Одним махом вы закроете сразу несколько проблем, нужно лишь набраться уверенности и храбрости.

Весы

Вас ждёт великолепный период! Ваши харизма, терпение, хладнокровие помогут найти решение, которое поднимет жизнь на новый уровень.

Скорпионы

Любимый человек приготовил для вас нечто особенное. Вы это заслужили, так что не думайте отказываться. Пользу получит каждый, а ваши отношения станут значительно крепче.

Стрельцы

Сегодня Вселенная поставит вопрос ребром, и вам придётся отвечать за поступки. Решитесь наконец-то, перестаньте искать оправдания или говорить себе, что время не пришло.

Козероги

День заставит вас переиграть некоторые события, что может негативно сказаться на ваших близких. Так покажется только на первый взгляд, затем появятся новые возможности, которые уравновесят ситуацию.

Водолеи

Сегодня ваше настроение будет колебаться от депрессии до счастья. Воспользуйтесь каждым из состояний грамотно, направьте эмоции в творчество, самоанализ, отношения.

Рыбы

С самого утра может всё не заладиться, и не пытайтесь найти причину этого. Просто возьмите близкого человека и вместе отправляйтесь на шопинг, рыбалку или в спа-салон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram