Пеле госпитализировали для лечения опухоли

Легенда футбола вновь попал в больницу
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован. Бразильского спортсмена положили в больницу в Сан-Паулу для продолжения лечения опухоли толстой кишки.
Как передает агентство Reuters, бывший футболист находится в стабильном состоянии. Предварительно, 81-летний Пеле будет выписан через несколько дней.
Осенью Пеле провел в больнице месяц после того, как ему удалили опухоль. Тогда сообщалось, что ему предстоит пройти курс химиотерапии.
В ноябре Пеле вышел на связь в соцсети Twitter. Он заявил, что "чувствует себя лучше с каждым днем".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram