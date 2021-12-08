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Пеле госпитализировали для лечения опухоли

19:23
  • среда
  • 08 декабря 2021

Легенда футбола вновь попал в больницу

Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован. Бразильского спортсмена положили в больницу в Сан-Паулу для продолжения лечения опухоли толстой кишки.

Пеле вновь госпитализировали
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Как передает агентство Reuters, бывший футболист находится в стабильном состоянии. Предварительно, 81-летний Пеле будет выписан через несколько дней.

Осенью Пеле провел в больнице месяц после того, как ему удалили опухоль. Тогда сообщалось, что ему предстоит пройти курс химиотерапии.

В ноябре Пеле вышел на связь в соцсети Twitter. Он заявил, что "чувствует себя лучше с каждым днем".

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