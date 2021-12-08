Самолет экстренно сел в Воронеже из-за кровотечения у пассажира

У него разошлись послеоперационные швы

Летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Предварительно, борт изменил курс после того, как у него во время полета разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение. В настоящее время пассажиру оказывается медицинская помощь.

Официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков подтвердил, что самолет сделал вынужденную посадку в Воронеже, пояснив, что она связана "с состоянием здоровья одного из пассажиров". "Задержка вылета обратного рейса составит около часа", - сказал Стариков.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России на транспорте возбудил уголовное дело после обледенения самолета S7 и его вынужденной посадки в Иркутске.

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