ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден заявил о подготовке дальнейших контактов США с Россией

20:03
  • среда
  • 08 декабря 2021

В них примут участие партнеры Вашингтона по НАТО

Контакты США с Россией будут продолжены. Американский президент Джо Байден рассчитывает сообщить о дальнейших переговорах с Москвой к 10 декабря.
Песков сообщил, что Путину понравилось общаться с Байденом онлайн

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи на высоком уровне", - приводит слова Байдена "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Байден отметил, что, по всей вероятности, в этих встречах также примут участие некоторые страны-члены НАТО. 7 декабря состоялись переговоры президентов России и США Владимира путина и Джо Байдена. В центре внимания лидеров была ситуация вокруг Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.