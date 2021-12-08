Байден заявил о подготовке дальнейших контактов США с Россией

В них примут участие партнеры Вашингтона по НАТО

Контакты США с Россией будут продолжены. Американский президент Джо Байден рассчитывает сообщить о дальнейших переговорах с Москвой к 10 декабря.

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи на высоком уровне", - приводит слова Байдена "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Байден отметил, что, по всей вероятности, в этих встречах также примут участие некоторые страны-члены НАТО. 7 декабря состоялись переговоры президентов России и США Владимира путина и Джо Байдена. В центре внимания лидеров была ситуация вокруг Украины.

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