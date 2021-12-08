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Байден отказался от военного решения разногласий с Россией по Украине

20:27
  • среда
  • 08 декабря 2021

Однако наготове у Вашингтона "суровые" санкции

Идею использования вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине в Вашингтоне не рассматривают. Однако Москва предупреждена о суровых экономических санкциях в ответ на возможную агрессию, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил о подготовке дальнейших контактов США с Россией

"Это не рассматривается", - ответил президент на вопрос журналиста о возможности военного решения. Президент США пояснил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину. Поэтому Вашингтон не имеет соответствующих правовых обязательств перед Киевом.

Байден рассказал, что во время переговоров с президентом России был весьма прямолинеен, ясно дал понять, что в случае российского вторжения на Украину Москва столкнется с серьезными экономическими последствиями, "подобных которым никогда не было". Владимир Путин, по словам американского лидера, был вежлив – однако Байден понял, что Россия примет ответные меры на эти суровые рестрикции, передает ТАСС.

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