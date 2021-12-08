Собянин осмотрел ремонт корпуса резервного коронавирусного госпиталя

Он находится в КВЦ "Сокольники"

По сравнению с пиковыми значениями месячной давности число пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве снизилось на 40%. Об этом заявил Мэр Москвы в ходе осмотра работ по созданию нового реанимационного блока в специализированном госпитале для пациентов с COVID-19. Он станет крупнейшим в городе. Его создают на базе резервной клиники в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".

Меньше двух недель на переоснащение. Терапевтическое отделение ковидного госпиталя в Сокольниках перепрофилируют в реанимационное. Здесь будут оказывать помощь самым тяжелым пациентам с коронавирусом. На сегодняшний день в Москве отмечено снижение числа заболевших, но растет процент тяжелобольных.

"В последнюю волну и предпоследнюю волну мы отмечали рост числа тяжелобольных, что требовало, конечно же, лечения на реанимационной койке", - рассказал Арнольд Маркаров, главный врач ГКБ им. Иноземцева.

Новый реанимационный корпус на базе коронавирусного госпиталя в Сокольниках станет крупнейшим в Москве по уровню оказания экстренной помощи больным. И прежде чем здесь примут первых пациентов, отделение осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что модернизация подобных корпусов позволит не разворачивать дополнительные койки в городских больницах и концентрировать силы на борьбу с новым вирусом именно в ковидных госпиталях.

"Одно из таких направлений модернизации - это создание дополнительного реанимационного коечного фонда. Для чего мы это делаем? Чтобы в период роста заболеваемости как можно меньше привлекать больницы, которые занимаются плановой медицинской помощью. Здесь, в Сокольниках, мы решили создать мощный реанимационный центр, один из самых крупных в нашей стране. По своей мощности он сопоставим с тем, что мы сделали на ВДНХ. Здесь будут 222 реанимационные койки", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Идея создания мощного реанимационного корпуса выдвигалась еще год назад. В разгар пандемии было принято решение на базе ковидного госпиталя в Сокольниках создать такое отделение.

"Смысл в том, что больные с коронавирусной инфекцией, требующие реанимационной помощи, напрямую въезжают в этот реанимационный корпус и тут же госпитализируются на койки, у которой стоит весь арсенал современной техники", - заявил Марат Магомедов, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии 1-й Градской больницы Москвы.

В первую очередь, это аппараты ИВЛ. А еще оборудование для диагностики: рентген аппараты, УЗИ, электрокардиографы. Новейшая медицинская техника позволяет оказывать помощь пациентам любой степени тяжести.

"От низкопоточной оксигенации до искусственной вентиляции легких - в зависимости от степени тяжести пациента оказывать эту помощь, также в арсенале каждой палаты есть аппараты экстракорпоральной детоксикации, которые позволяет нам , так сказать, очищать кровь от всех токсинов, которые могут быть у пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Магомедов.

Кроме того, врачи будут контролировать основные параметры жизнедеятельности пациентов – общее состояние, дыхание, сатурацию, температуру. Здесь имеются возможности для лечения не только больных с COVID-19, но и пациентов с осложнениями после него. Новый реанимационный корпус откроется 16 декабря. Сегодня в ковидном госпитале в Сокольниках проходят лечение почти пятьсот пациентов. Ежедневно выписываются десятки выздоровевших. А за все время пандемии здесь вылечили от коронавируса больше 28 тысяч человек.

Елена Сахно, Александр Ивановский, Виктор Мальцев, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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