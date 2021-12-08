Что грозит задержанному в аэропорту Толмачево авиадебоширу

Неадекватный мужчина напал на пассажиров

Задержанному в аэропорту Толмачёво авиадебоширу грозит штраф до 500 тысяч рублей или арест на 15 суток. Мужчина неадекватно вёл себя на рейсе Магадан-Новосибирск. А после задержания отказался от медосвидетельствования. Дело возбудили сотрудники управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Этот авиарейс летевшие из Магадана в Новосибирск наверняка запомнят надолго. Буйный, неадекватный и весьма опасный - один из пассажиров в какой-то момент начал делать резкие движения руками, а потом - буквально кидаться на сидящих впереди соседей. Бил ногами в спинки кресел. Хватал за одежду бортпроводников. И явно находился в странном, пограничном состоянии.

Обезвредить его пытались всем миром - в спецоперации участвовали и пассажиры, и бортпроводники. Скрутили, связали, пристегнули ремнями. А потом дружно считали потери.

Лайнер, между тем, продолжал движение. Однако экипаж был вынужден запросить помощь полицейских. И в новосибирском аэропорту Толмачево на борт поднялись сотрудники линейного отдела. Когда дебошир - уже довольно спокойный, не оказывающий сопротивления - в наручниках первым покидал самолет, стюардессы обратили внимание полицейских на принадлежавшую ему вещь.

"Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть. В отношении него составлены протоколы по административным правонарушениям", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На дебошира завели еще и уголовное дело за хулиганство. Как минимум ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей. Или арест. А возмущенные пассажиры в соцсетях сразу же стали задавать вопросы - как в таком заведомо неадекватном состоянии он был допущен в самолет? От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Но и в изоляторе продолжал вести себя довольно странно. Что стало причиной такого поведения, еще предстоит выяснить. Проверка по факту случившегося на рейсе Магадан-Новосибирск будет продолжена.

Юлия Богоманшина,"ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram