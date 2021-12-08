Задержанные во Франции мужчины планировали теракт на Рождество

Планировались атаки в торговых центрах и университетах

Полиция Франции раскрыла подготовку терактов во время рождественских праздников. Как сообщили источники, близкие к следствию, задержаны двое мужчин 23 лет.

"Они планировали убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах", — сообщает телеканал BFMTV.

Подозреваемых задержали в столичном регионе Иль-де-Франс 29 ноября. Расследование начала антитеррористическая прокуратура, мужчинам предъявили обвинения и заключили под стражу. При обыске у них дома обнаружили электронные носители с джихадистской литературой и тексты, пропагандирующие "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация). По данным телеканала, террористы планировали атаки в торговых центрах, университетах и на многолюдных улицах.

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