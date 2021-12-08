Путин пообещал молодым ученым 10-летнюю программу поддержки

Это поддержит интерес к научной деятельности

Специальная программа для поддержки молодых ученых сроком до 10 лет будет разработана в России. Это долджно поддержать интерес к научной деятельности, заявил российский президент Владимир Путин.

"На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Путин отметил, что молодые ученые, принимающие участие в Конгрессе, занимаются историей, политологией, естественными науками, а также изучают новые материалы, искусственный интеллект, генетику. Президент вспомнил о своем последнем разговоре с Даниилом Граниным. Писатель посоветовал российскому лидеру больше внимания уделять науке, молодым исследователям, передает "Интерфакс".

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