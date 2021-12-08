Вучич лично займется восстановлением храма в честь русских добровольцев

Президент Сербии обсудит этот вопрос патриархом Порфирием

Восстановление храма на месте гибели русского добровольца Николая Раевского в войне с турками 1877-1878 годов возьмет на контроль лично президент Сербии. Александр Вучич заявил, что обсудит этот вопрос с патриархом Сербским Порфирием.

"Что касается церкви, то я не знал, что она в таком состоянии… Это часть истории нашего народа, это часть нашего долга перед русско-сербской дружбой. Я лично постараюсь уже завтра получить полную информацию и поговорить с патриархом Порфирием", - заявил Вучич на пресс-конференции.

Полковник Николай Раевский - внук героя войны 1812 года Николая Раевского. Он добровольцем приехал в сербскую армию во время русско-турецкой войны. Раевский погиб в бою с турками 20 августа 1876 года у села Горни-Адровац. На месте его гибели семья Раевских построила православную церковь Святой Троицы, передает РИА Новости.

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