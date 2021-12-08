ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокурор призвал отстранять от власти чиновников с запятнанной репутацией

22:24
  • среда
  • 08 декабря 2021

Краснов требует соорудить надежный правовой заслон

Людей, хотя бы раз преступивших закон, нельзя допускать к власти. Чиновниками могут быть только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил генпрокурор России. Игорь Краснов напомнил, что сейчас в госструктуры могут попасть граждане с погашенной судимостью.
"Гладко только на бумаге": генпрокурор перечислил нарушения на "Листвяжной"

"Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы", - сказал Краснов агентству РИА Новости.

По словам генпрокурора, следует соорудить надежный правовой заслон, чтобы исключить любую возможность наделения властными полномочиями людей, хотя бы однажды преступивших уголовный закон. Краснов убежден: есть виды профессиональной деятельности, которыми невозможно заниматься без кристально чистой репутации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наручники
Наручники
Игорь Краснов
Игорь Краснов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.