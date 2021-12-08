Генпрокурор призвал отстранять от власти чиновников с запятнанной репутацией

Краснов требует соорудить надежный правовой заслон

Людей, хотя бы раз преступивших закон, нельзя допускать к власти. Чиновниками могут быть только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил генпрокурор России. Игорь Краснов напомнил, что сейчас в госструктуры могут попасть граждане с погашенной судимостью.

"Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы", - сказал Краснов агентству РИА Новости.

По словам генпрокурора, следует соорудить надежный правовой заслон, чтобы исключить любую возможность наделения властными полномочиями людей, хотя бы однажды преступивших уголовный закон. Краснов убежден: есть виды профессиональной деятельности, которыми невозможно заниматься без кристально чистой репутации.

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