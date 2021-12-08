Столтенбергу захотелось возродить Совет Россия-НАТО

Генсек альянса утверждает, что деятельность Совета прекратилась по вине Москвы

Ситуацию на Украине можно было бы обсудить в рамках Совета Россия-НАТО. Североатлантический альянс продолжает выступать за возобновление работы Совета, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"НАТО продолжает верить в содержательный диалог с Россией, в том числе в рамках созданного после окончания холодной войны Совета Россия-НАТО. Он предполагает встречи России и союзников по НАТО и обсуждение широкого круга вопросов, в том числе по Украине", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи на конференции в Германии.

Генсек НАТО заявил: он сожалеет о том, что в течение 19 месяцев не проводили Совет Россия-НАТО, передает РИА Новости. Столтенберг утверждает, что альянс неоднократно предлагал Москве провести такую встречу, однако российская сторона "отвергла все предложения".

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