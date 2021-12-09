Страх перед COVID-19: россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Аферисты создали фейковый сайт Минздрава для кражи денег

Снова деньги разыгрывают. Не спешите участвовать! Мошенники едва ли ни каждый день изобретают новые схемы, как выманить сбережения у доверчивых, и даже не очень доверчивых граждан. Одно из лучших прикрытий: сайты официальных ведомств.

Грянула новая масштабная мошенническая кампания, для которой использовали популярную соцсеть. Подготовились хорошо. Тысячи комментариев содержат ссылку на якобы сайт Минздрава, где посетителя встречает очередная страшилка про коронавирус. С фейкового сайта напуганного пользователя перенаправляют на другую страницу, где его уже ждет счастье! Гарантированное получение денежного перевода 237 тысяч 568 рублей. Нужно только ввести данные банковской карты и подождать три дня.

В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговый формы, похищающие данные банковских карт. Специалистами уже выявлено более 2 тысяч 600 подобных комментариев с "сенсационными" заявлениями экспертов и мошенническими ссылками.

Российская компания, занимающаяся кибер-безопасностью, вовремя заметила подозрительную активность и предупредила граждан. Пандемия вызывает тревогу во всем мире, и мошенники умело пользуются нашими страхами, чтобы продвигать любой сомнительный контент, а главное, получить доступ к нашим банковским картам. Торговля фальшивыми QR-кодами: новый бизнес бойких людей. И здесь главное получить доступ к личным данным.

Полицейские за последние месяцы возбудили сотни уголовных дел против торговцев поддельными кью QR-кодами. "Письма счастья" якобы от Пенсионного фонда летят по всей стране. Зачем ждать пенсии: страховые накопления можно получить прямо сейчас. Нужно только нажать кнопку оформить возврат в полученном электронном письме, далее история известная. Ввод данных карты по ссылке, переход на которую приводит к потере любых сумм, которые назовут мошенники. Для того, чтобы втереться в доверие, создают сайты - клоны Пенсионного фонда.

И, конечно, один из самых популярных видов мошенничества. Звонок из службы безопасности банка, которая убеждает срочно перевести деньги на резервный счет, чтобы ничего с ними не случилось. Случится, непременно. Аппетиты у этих людей безразмерные.

Банальная истина: доверяйте только официальным источникам, а не истерикам в соцсетях и ряженым, названивающим из банков и пенсионных фондов. А то проверите свой банковский счет, а там в действительности все не так, как на самом деле.

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