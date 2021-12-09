ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что ждет отношения России и Германии при новом канцлере

09:08
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Сможет ли ФРГ проводить самостоятельную внешнюю политику?

Какой станет Германия при новом правительстве Алексей Фролов обсудил со своим гостем в программе "События. 25-й час".

Будет ли новая трехсторонняя коалиция прочной? Сможет ли Германия проводить более самостоятельную внешнюю политику, менее зависимую от воли старшего партнера в лице США? И какими видятся будущие германо-российские отношения? 

На эти и другие вопросы ведущего программы ответила советник международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Сложности в трансатлантических отношениях останутся. Но с точки зрения совместимости Олафа Шульца и президента США Байдена, она, наверное, максимальная. Что касается отношений с Россией – все, что говорил будущий канцлер во время предвыборной кампании, оно примерно в том же поле, где была и Ангела Меркель", - рассказала она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Рейхстаг
Рейхстаг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.