Что ждет отношения России и Германии при новом канцлере

Сможет ли ФРГ проводить самостоятельную внешнюю политику?

Какой станет Германия при новом правительстве Алексей Фролов обсудил со своим гостем в программе "События. 25-й час".

Будет ли новая трехсторонняя коалиция прочной? Сможет ли Германия проводить более самостоятельную внешнюю политику, менее зависимую от воли старшего партнера в лице США? И какими видятся будущие германо-российские отношения?

На эти и другие вопросы ведущего программы ответила советник международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Сложности в трансатлантических отношениях останутся. Но с точки зрения совместимости Олафа Шульца и президента США Байдена, она, наверное, максимальная. Что касается отношений с Россией – все, что говорил будущий канцлер во время предвыборной кампании, оно примерно в том же поле, где была и Ангела Меркель", - рассказала она.

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