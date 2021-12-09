CNN: США воздержатся от санкций против Росии в энергетическом секторе

Такие ограничения рассматриваются как крайняя мера

Власти США вряд ли введут ограничительные меры в отношении российской энергетики. Об этом рассказали американские чиновники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, санкции против энергетики России считают в Белом доме крайней мерой, поскольку они способны негативно повлиять на стоимость топлива непосредственно в Соединенных Штатах, а также на весь мировой рынок.

Один из чиновников в США отметил, что таких санкций нет в "первой группе" предлагаемых новых ограничений, а другой указал, что Вашингтон не собирается "делать все сразу", хотя изучает "целое меню вариантов".

Причиной нежелания вводить санкции против российской энергетики источники также назвали явную связь между ценами на нефть и рейтингами президента США Джо Байдена.

С другой стороны, некоторые западные эксперты выражают мнение, что без жестких мер против энергетического сектора России санкции не будут достаточно эффективными для "сдерживания" Москвы, сообщает телеканал CNN.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о попытках Запада сдержать экономическое и технологическое развитие нашей страны путем разного рода санкций и ограничений. Глава государства назвал эти попытки тщетными.

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