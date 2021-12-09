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Канада и Британия присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

09:00
  • четверг
  • 09 декабря 2021

В чем причина демарша?

К дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине присоединились Канада и Великобритания. Первыми о таком решении на этой неделе объявили США, их поддержала Австралия, сообщает "ТВ Центр".
"США заплатят": Китай ответил на дипломатический бойкот Олимпиады

Объяснение демарша - нарушение прав человека в Китае. Накануне отличился и Европарламент - депутаты вообще призвали к тотальному игнорированию предстоящих Игр.

Пекин все обвинения отвергает и называет происходящее политической манипуляцией. В этой ситуации Международный Олимпийский комитет придерживается нейтралитета. Как отметил глава МОК Томас Бах, в Играх важно участие спортсменов, а не чиновников. Кстати, бойкот ряда стран на сборных командах никак не отражается. Они едут в Китай.

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