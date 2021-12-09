Власти Украины заявили о готовности к уступкам в отношении России

Условием названы ответные уступки со стороны Москвы

Украинские власти готовы на уступки в отношениях с Россией, однако при условии, что Москва сама пойдет на такой шаг. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По утверждению украинского чиновника, Киев использует конструктивный подход и готов на уступки при условии взаимных уступок от Москвы. Вместе с тем Кулеба подчеркнул, что Украина не собирается "уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства".

В числе таких вопросов глава МИД Украины назвал европейскую и евроатлантическую интеграцию государства, в том числе вероятность вступления в НАТО. По словам Кулебы, "требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики" являются нелегитимными.

Министр предложил западным государствам задуматься о возможном объеме и характере уступок, если они решат избрать этот путь в отношениях с Россией в целях ее сдерживания. В частности, Кулеба назвал экономическим оружием против Украины трубопровод "Северный поток — 2".

Что касается предполагаемого "военного конфликта" между Россией и Украиной, Кулеба рассказал в интервью Sky News об обсуждении некоего пакета мер по сдерживанию Москвы, в который входят "беспрецедентные санкции", способные привести к "катастрофе для российской экономики". Такие меры согласовываются в настоящее время западными партнерами Украины, заявил глава МИД государства.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, намерена ли Россия напасть на Украину. Глава государства подчеркнул, что Москва проводит миролюбивую политику.

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