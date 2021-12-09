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Завершилось строительство новой башни храма Саграда Фамилия

09:17
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Это первый достроенный элемент храма с 1976 года

В Барселоне торжественно открыли ещё одну башню собора Саграда Фамилия. Ее украсила пятитонная 12-конечная звезда.

Это первый достроенный элемент храма с 1976 года, он получил имя Девы Марии. Историческую церемонию из-за антиковидных ограничений смогли увидеть воочию не все желающие. Вечером 800 окон 138-метровой башни озарились белым и синим цветами, символизирующими плащ Богородицы.

Возводить собор по проекту знаменитого Антонио Гауди начали почти 140 лет назад.  По разным причинам работы неоднократно прерывали. До пандемии испанские власти заявляли, что строительство будет завершено в 2026 году - к столетию со дня смерти архитектора. Но сейчас эти планы оказались под угрозой.

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Саграда Фамилия
Саграда Фамилия
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