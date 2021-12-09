Роспотребнадзор назвал основные симптомы омикрон-штамма

У большинства больных отмечается слабость, повышение температуры, головные боли

Большинство пациентов со штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" жалуются на слабость или утомляемость, повышенную температуру, головные боли, проблемы с аппетитом и кашель. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эксперт уточнила, что температура тела может вырасти до 38 градусов и выше. Симптоматика может также включать типичные для COVID-19 поражения легких и других органов.

Терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Дарья Хавкина отметила, что у детей с "омикроном" кроме повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита часто наблюдается сыпь — в 15% случаев.

При этом отмечается, что данных о специфичных особенностях новой разновидности коронавируса пока мало. Специалисты ожидают пополнения данных в скором времени, сообщает РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что случаи заболевания штаммом "омикрон" выявлены уже в 57 странах мира, включая Россию. Пока большинство выявленных случаев связаны с путешествиями, однако ситуация может измениться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram