ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор назвал основные симптомы омикрон-штамма

09:38
  • четверг
  • 09 декабря 2021

У большинства больных отмечается слабость, повышение температуры, головные боли

Большинство пациентов со штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" жалуются на слабость или утомляемость, повышенную температуру, головные боли, проблемы с аппетитом и кашель. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Штамм "омикрон" выявлен уже в 57 странах мира
Опубликован первый снимок омикрон-штамма коронавируса

Эксперт уточнила, что температура тела может вырасти до 38 градусов и выше. Симптоматика может также включать типичные для COVID-19 поражения легких и других органов.

Терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Дарья Хавкина отметила, что у детей с "омикроном" кроме повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита часто наблюдается сыпь — в 15% случаев.

При этом отмечается, что данных о специфичных особенностях новой разновидности коронавируса пока мало. Специалисты ожидают пополнения данных в скором времени, сообщает РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что случаи заболевания штаммом "омикрон" выявлены уже в 57 странах мира, включая Россию. Пока большинство выявленных случаев связаны с путешествиями, однако ситуация может измениться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Слабость
Слабость
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.