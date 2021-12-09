Более трех тысяч заявок бизнеса на антиковидную поддержку одобрили в Москве

Сумма выплат по одобренным заявкам превысит 332 млн рублей

Власти Москвы одобрили 3,1 тысячи заявок от представителей бизнеса по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, сумма выплат по одобренным заявкам превысит 332 млн рублей. Около 60% заявок поступило от предприятий общественного питания. Поддержка будет также оказана компаниям и индивидуальным предпринимателям в областях культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях.

Выплата составляет 15 тысяч рублей на компанию и еще по 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплачивают 21,5 тысячи рублей.

Например, один из фитнес-клубов получил 229,5 тысячи рублей. Владелец сети кофеен может участвовать сразу в двух программах поддержки: компания подала заявку на компенсацию коммунальных затрат за третий квартал 2021 года для заведений общепита и уже получила 275 тысяч рублей на средства индивидуальной защиты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергунина рассказала, что предприятия, представляющие столичный малый и средний бизнес, в 2021 году получили выплаты и поручительства по кредитам в общей сумме более 17 млрд рублей. При этом еще открыт прием заявок на финансовую поддержку для заведений общепита, которые подали сведения о вакцинации не менее 60 процентов персонала до 15 августа.

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