Январские морозы и 10% месячной нормы осадков зафиксированы в Москве

Температура на шесть градусов ниже нормы

В ночь на четверг, 9 декабря, в Москве были зафиксированы морозы, свойственные январю, а также около 10% месячной нормы осадков, рассказали синоптики в центре погоды "Фобос".

На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые в сезоне опустились до минус 10,2 градуса.На Балчуге температура понизилась до минус 9,1, в Тушино — до минус 10,9 градуса.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram, такие температурные значения больше соответствуют климату начала января. Днем 9 декабря в столице также ожидаются январские морозы с температурой на шесть градусов ниже климатической нормы.

Что касается осадков, непосредственно в столице выпало немного снега. На базовой метеостанции ВДНХ осадки вообще не зафиксированы, на Балчуге выпало лишь 0,4 миллиметра осадков. Однако в Новой Москве (Михайловское) в осадкомеры за последние 12 часов попало шесть миллиметров снега.

В Московской области много снега выпало на юге и юго-востоке. Например, в Ленинских Горках и в Люберцах снежный покров вырос до четырех миллиметров, в Железнодорожном — до пяти, сообщает АГН "Москва".

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что повышение температуры после морозов в Москве начнется на следующей неделе. Потепление не дойдет до состояния оттепели — температура воздуха приблизится к климатической норме.

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