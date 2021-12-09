Цыпки на коже рук зимой: почему появляются и как избавиться

Рекомендации дал врач-дерматокосметолог

В холодное время года многие сталкиваются с сильной сухостью кожи рук, покраснением, а иногда даже образование, так называемых, цыпок. Как можно избавиться от цыпок и защитить кожу рук – в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-дерматокосметолог Наталья Тобина.

- Что делать?

- Некрасиво и дискомфортно. Ну, что делать, в первую очередь профилактировать. Как правило, к появлению цыпок приводят внешние и внутренние факторы. Надо беречь свои руки, надо меньше контактировать с бытовой химией, с моющими средствами, в прохладную погоду, естественно, надевать перчатки, и очень часто цыпки появляются у людей, у которых изначально были уже проблемы с кожей. Поэтому, получается, с одной стороны, какая-то предрасположенность, либо дефицитное состояние, с другой стороны воздействие низких температур, ветра. Все это приводит к переохлаждению и потере влаги. Теряется влага, появляется сухость, покраснения, шелушения, даже появляются порой микроранки.

- По продуктам… может быть, как-то изменить питание зимой?

- Да, конечно, нужно повышать свой иммунитет, нужно повышать иммунитет кожи в том числе, и нужно пересмотреть свой пищевой рацион, в первую очередь, чтобы он был витаминизирован. То есть мы добавляем фрукты, овощи и принимаем готовый поливитаминные комплексы, чтобы дефицитное состояние компенсировать.

- Расскажите, как врач-дерматокосметолог, какой бы нам вот витамин именно для кожи, чтобы вот ну, волшебный, чтобы омолодиться.

- Вот такого прям любимчика нет. Ну, традиционно считается, что витамины типа А и Е, они для кожи в приоритете.

- И здесь, конечно, еда с Омега, да, вот, белок.

- Конечно. Мы уже говорили о том, что коже нужно много, поэтому она нуждается в полноценном белке, потому что белок, это коллаген, эластин и прочая структура. Она нуждается в полезных жирах. Полезные жиры это соответственно у нас яйца, рыба. Сало можно иногда в зимний период времени, там очень много полезных кислот, в том числе рахидоновая кислота, которая очень полезна для кожи в том числе. Ну и печень - это источник железа и белка, и прочих витаминов и микроэлементов.

- Что дальше? Крем?

- Конечно, травмированная кожа, она требует ухода. И принято считать, что если кожа сухая, нужно больше делать акцент на увлажняющие какие-то крема. На самом деле, сухая кожа, она больше нуждается в более жирных текстурах. То есть, мы используем жирные, питательные крема.

- Крем с ланолином подходит? Ланолин, это ж как раз и есть вот то, о чем мы говорим.

- Конечно, это увлажняющий фактор, он и увлажняет и дает жиры. Это идеальная комбинация для гидролипидной мантии. Растительное масло - это народное средство, которое тоже очень популярно и которое при регулярном применении дает свой хороший эффект. Мы берем за основу какое-то хорошее растительное масло, не обязательно подсолнечное, там может быть, там кокосовое, миндальное, репейное, добавляем туда любимый витамин А, перемешиваем и вот в виде компресика тоже накладываем на руки.

- Наталья, скажите, перед маской, вообще в принципе рекомендуется поскрабить, сделать пилинг и так далее, но если есть цыпки, нужно ли делать скраб?

- Микроранки травмировать лишний раз не целесообразно. Поэтому мы если выбираем такие щадящие, лайтовые средства без какой-либо агрессии.

- Наталья, есть такое предположение, что если руки замерзли и мы вот, согревая их, под горячей водой еще больше травмируем кожу, ну вот можно это делать, нужно это делать? Что с температурой воды?

- Любые резкие температуры, перепады, они всегда плохи, в любом случае. Согревание должно быть постепенным. То есть не надо сразу. Вы пришли домой, у вас уже теплое помещение, вы можете потихонечку там руки опустить в воду комнатной температуры, эту температуру постепенно поднимать.

По материалам утреннего канала "Настроение".

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