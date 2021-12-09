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Тимбилдинг и дополнительные отпуска: как работодатели борются с выгоранием сотрудников

09:58
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Только 39% компаний предпринимают меры для борьбы с этим явлением

В России почти в каждой десятой компании считают, что профессиональное выгорание сотрудников отрицательно влияет на бизнес, однако лишь 39% работодателей борются с данным явлением. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru и health tech компании AIBY.
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Среди опрошенных работодателей 22% рассказали, что организуют тимбилдинги для совместного отдыха, 9% дают сотрудникам дополнительные дни к отпуску, еще 8% проводят коуч-сессии.

Еще 4% респондентов привлекают психолога в штат или на основе аутсорсинга, 3% регулярно устраивают дни отдыха от рабочих звонков, 2% используют на корпоративном уровне приложения и чат-боты для заботы о ментальном здоровье сотрудников.

Хотя 81% респондентов полагают, что выгорание влияет на продуктивность бизнеса, есть и те, кто считают его уделом ментально нестабильных специалистов (9%). Еще 8% считают выгорание существующей проблемой, которую ощутимо усилила пандемия коронавируса. 2% называют выгорание выдуманной проблемой.

Оценивая воздействие профессионального выгорания на деятельность компании, 64% назвали главным его следствием текучку кадров, 17% пожаловались на ухудшение показателей продаж, 9% отметили сокращение уровня креативности сотрудников, 5% указали на снижение качества клиентского сервиса, сообщает ТАСС.

Ранее россияне назвали причины, по которым начальство на работе повышает голос. 21% опрошенных считают, что это происходит из-за стресса и плохого настроения.

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