Без срока давности: в России чествуют героев

В четверг президент поздравил россиян с Днем Героев Отечества

У каждого подвига - своя история, не имеющая срока давности. И поэтому на мемориалах героям Великой Отечественной войны до сих пор появляются новые имена. Сегодня вспоминают погибших и чествуют тех, кто смог выжить в нечеловеческих испытаниях, спасая других, и продолжает делать это по сей день.

Цветы и поздравления - как признание воинских заслуг перед страной. На пиджаке - десятки боевых наград. Алексею Ивановичу Кузину 95. В годы войны служил связистом. Дошел до Берлина. Брал Рейхстаг. Военные спрашивают о здоровье. Ветеран отвечает по-армейски, не жалуясь.

Под окнами в шеренгу военный оркестр. И мелодии, от которых у каждого фронтовика - слезы. В Зале Славы в Москве, где на стелах золотыми буквами фамилии героев Советского Союза и России, теперь высечены еще два имени. Командира дивизии Виктора Полосухина и летчицы Василисы Пащенко. Ее бомбардировщик был сбит над Чехословакией. Самолет совершил аварийную посадку. А, когда его окружили фашисты, девушка отстреливалась из пулемета, пока не закончились патроны. Дивизия Полосухина не дала немцам шансов пробиться к столице.

За спиной военного летчика Сергея Чечерова - все полигоны, моря и просторы Арктики и Заполярья. Каждый вылет - риск и неизвестность. Всегда надо помнить, что из-за непогоды может быть закрыт аэродром, не окажется ориентиров, а ветер выше 40 метров в секунду швыряет вертолет, как игрушечный. И в таких условиях полковнику пришлось спасать людей с терпящего бедствие судна.

"Мы висели на 40 метровой высоте, волна била в борт корабля, а брызги залетали в кабину, но экипаж справился, люди были подняты с корабля и доставлены на берег", - вспоминает заслуженный военный лётчик.

За отвагу и бесстрашие Сергей Чечеров дважды награжден орденами Мужества. А за эту операцию, которая казалась невозможной, медалью "За спасение погибавших". Но главная его награда, говорит полковник, в том, что все вылеты завершались успешно.

Военные врачи - тоже герои. Спасали и продолжают спасать людей. Сейчас - в ковидных госпиталях и красных зонах. В Екатеринбурге ордена и медали сегодня вручили троим медикам. Всего же в этом году только в Центральном военном округе поощрили более 160 сержантов и офицеров, участвовавших в борьбе с пандемией.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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