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Суд арестовал убийцу двух человек в московском МФЦ

15:36
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Сергею Глазову предъявлено обвинение по трем статьям УК

Пресненский суд Москвы в четверг арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, который устроил стрельбу в отделении МФЦ, передает РИА Новости.

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Судебное заседание началось после поступления соответствующего ходатайства и проходило в закрытом режиме. Глазову предъявлено обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Ход расследования под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин, а также столичная прокуратура.

Во вторник в результате стрельбы в отделении МФЦ "Рязанский" на юго-востоке города погибли два человека, четверо пострадали, в том числе маленькая девочка. Источники в полиции и соседи называли Глазова неадекватным, его отправят на психиатрическую экспертизу.

 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказать полную поддержку семье погибшего охранника МФЦ. Он назвал его героем. Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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