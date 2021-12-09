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Завершилась регистрация на олимпиаду "Я – профессионал"

11:58
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Какие направления популярны в этом году?

Завершилась регистрация на олимпиаду для студентов "Я - профессионал" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Этап длился 42 дня.

Организаторы получили свыше 620 тысяч заявок из всех регионов. Самыми популярными направлениями в этом году оказались "лечебное дело", "психология", "математика", "экономика" и "педагогическое образование", сообщает "ТВ Центр".

Отборочный этап стартует уже в пятницу в онлайн-формате. Олимпиада даёт возможность талантливым студентам попробовать себя в профессии, продолжить обучение в ведущем вузе и начать карьеру в крупной компании.

"Обращения к участникам олимпиады направил президент России Владимир Путин, министр просвещения Сергей Кравцов, министр обороны Сергей Шойгу, а также российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров. Все они говорили о том, как важно пробовать себя, раскрывать свои таланты, заявлять о себе и о том, что всё это можно сделать на олимпиаде "Я - профессионал", - рассказал директор по развитию олимпиады "Я - профессионал" Матвей Навдаев.

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