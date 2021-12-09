ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились новые данные о состоянии Марины Хлебниковой

09:58
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Певицу перевели в ожоговое отделение

Пострадавшую при пожаре в собственной квартире Марину Хлебникову перевели из реанимации. Сейчас певица находится в ожоговом отделении.

Состояние Хлебниковой удалось стабилизировать, однако ей предстоит долгая реабилитация. Об этом сообщают телеграм-канал "112" и телеканал РЕН.

Ранее стало известно, что певицу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. 

Пожар в квартире 56-летней певицы на улице Ратной вспыхнул 19 ноября. Марина Хлебникова получила сильные ожоги, ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Артистку пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.