Появились новые данные о состоянии Марины Хлебниковой

Певицу перевели в ожоговое отделение

Пострадавшую при пожаре в собственной квартире Марину Хлебникову перевели из реанимации. Сейчас певица находится в ожоговом отделении.

Состояние Хлебниковой удалось стабилизировать, однако ей предстоит долгая реабилитация. Об этом сообщают телеграм-канал "112" и телеканал РЕН.

Ранее стало известно, что певицу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Пожар в квартире 56-летней певицы на улице Ратной вспыхнул 19 ноября. Марина Хлебникова получила сильные ожоги, ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Артистку пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

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