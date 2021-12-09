Появились новые данные о состоянии Марины Хлебниковой

Певицу перевели в ожоговое отделение
Пострадавшую при пожаре в собственной квартире Марину Хлебникову перевели из реанимации. Сейчас певица находится в ожоговом отделении.
Состояние Хлебниковой удалось стабилизировать, однако ей предстоит долгая реабилитация. Об этом сообщают телеграм-канал "112" и телеканал РЕН.
Ранее стало известно, что певицу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Пожар в квартире 56-летней певицы на улице Ратной вспыхнул 19 ноября. Марина Хлебникова получила сильные ожоги, ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Артистку пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram