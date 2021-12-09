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"Дельта" сохранила пальму первенства по распространенности в России

10:23
  • четверг
  • 09 декабря 2021

На другие штаммы коронавируса приходится значительно меньше случаев

Штамм коронавирусной инфекции "дельта" остается лидирующим в России по степени распространенности. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Неизвестный подтип дельта-штамма коронавируса нашли в России

Выступая на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, Попова отметила сохраняющееся преобладание варианта "дельта". При этом Россия занимает 94-е место в мире по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.

Высокий охват населения тестированием дает хорошую картину заболеваемости, рассказала глава Роспотребнадзора. По уровню тестирования Россия входит в первую десятку стран мира, причем показатель продолжают наращивать, цитирует Попову РИА Новости.

Учреждения Роспотребнадзора и медицинские организации по состоянию на 8 декабря провели 229 856 765 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе среди прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу России осуществляется усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов. За все время пандемии такой досмотр прошли 39 664 179 человек, был выявлен 1 961 человек с признаками инфекционных болезней.

В России действуют 300 обсерваторов на 30 980 мест, в которых в настоящее время размещено 1 242 человека. Все лица с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что штамм "омикрон" выявлен в 57 странах мира, в том числе в России. Вместе с тем 99,8% всех зарегистрированных за последние два месяца случаев COVID-19 пока приходятся на вариант "дельта".

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