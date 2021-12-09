Диетолог объяснила, как доедание новогодних салатов влияет на иммунитет

Врач призвала отдать предпочтение свежей еде

Привычка готовить праздничные салаты в больших количествах и доедать их после Нового года на протяжении нескольких дней отрицательно влияет на здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Эксперт призвала отправить эту привычку в прошлое, поскольку в настоящее время дефицит продуктов не наблюдается. Питаться следует свежей едой — поедание постоявших несколько дней салатов способно спровоцировать нарушения функций желудочно-кишечного тракта и даже привести к отравлению.

Доедание новогодних салатов не первой свежести негативно воздействует на иммунитет, предупредила Королева, поскольку его состояние на 80% определяется состоянием микробиома кишечника. Если человек ест салаты, в которых уже начали размножаться патогенные микроорганизмы, флора кишечника меняется — в итоге снижается уровень иммунитета.

Планируя меню на Новый год, рекомендуется предпочесть простые овощные салаты. Диетолог отметила, что застолье не должно подрывать здоровье, поэтому следует выбирать натуральные продукты, ценные по питательному наполнению и витаминно-минеральному комплексу.

Хорошим вариантом станет теплое мясо индейки, салатные листья, авокадо, помидоры черри с растительным маслом, орехами или с добавлением креветок, цитирует Королеву АГН "Москва".

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, как привести себя в форму за оставшееся до Нового года время, и перечислила продукты, которые помогут сбросить вес.

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