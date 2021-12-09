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Стойка шасси разрушилась у севшего на Камчатке самолета

10:52
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Начата проверка

Стойка шасси разрушилась у самолета Як-40 после посадки в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Инцидент произошел 9 декабря в 16:30 по местному времени. Самолет Як-40, принадлежащий АО "Камчатское авиационное предприятие", выполнял рейс по маршруту "Тиличики - Петропавловск-Камчатский". После посадки у воздушного судна произошло разрушение внешнего пневматика правой стойки шасси.

На борту находились три пассажира и четыре члена экипажа. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуры, никто не пострадал. Фюзеляж самолета не поврежден.

По факту инцидента создана комиссия, проводится проверка.

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