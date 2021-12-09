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Более 570 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано у российских детей в 2021 году

11:06
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Это составляет примерно 9,5% от всех случаев коронавируса

Среди детей и подростков в возрасте до 17 лет в 2021 году в России было зарегистрировано более 570 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказали в Министерстве здравоохранения.

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Заместитель главы ведомства Олег Салагай сослался на статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой около 9,5% всех случаев коронавируса в стране в текущем году пришлось на детей и подростков, сообщает РИА Новости.

Ранее главный внештатный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов предупредил, что коронавирус "серьезно омолодился". В структуре заболевших коронавирусом увеличивается количество грудных детей, включая новорожденных.

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