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Замок Тевтонского ордена полыхает под Калининградом (видео)

11:06
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Зданию восемь веков

В Калининградской области загорелся замок Вальдау - памятник культурного наследия XIII века.

На месте работают четыре пожарных расчета. О масштабах возгорания пока ничего не сообщается, передает РИА Новости. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Замок Вальдау – прусский замок Тевтонского ордена, расположенный в поселке Низовье. После войны долгое время располагалось сельское профессионально-техническое училище №20. В 2007 году замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Часть здания признано аварийным, в левом флигеле находится краеведческий музей.

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