Замок Тевтонского ордена полыхает под Калининградом (видео)

Зданию восемь веков
В Калининградской области загорелся замок Вальдау - памятник культурного наследия XIII века.
На месте работают четыре пожарных расчета. О масштабах возгорания пока ничего не сообщается, передает РИА Новости. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Замок Вальдау – прусский замок Тевтонского ордена, расположенный в поселке Низовье. После войны долгое время располагалось сельское профессионально-техническое училище №20. В 2007 году замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Часть здания признано аварийным, в левом флигеле находится краеведческий музей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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