Pantone выбрал главный цвет 2022 года

Он символизирует пересечение цифрового и реального миров

Институт Pantone определил цвет 2022 года. Им станет оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона.

Его официальное название - Pantone 17-3938 Very Peri, говорится на сайте организации. По задумке работников института, этот цвет отражает, как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU — PANTONE (@pantone) December 9, 2021

В 2021 году Pantone выбрал два главных цвета года - глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и ярко-желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).

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