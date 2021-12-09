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Pantone выбрал главный цвет 2022 года

11:37
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Он символизирует пересечение цифрового и реального миров

Институт Pantone определил цвет 2022 года. Им станет оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона.

Его официальное название - Pantone 17-3938 Very Peri, говорится на сайте организации. По задумке работников института, этот цвет отражает, как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот.

В 2021 году Pantone выбрал два главных цвета года - глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и ярко-желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).

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