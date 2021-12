Pantone выбрал главный цвет 2022 года

Институт Pantone определил цвет 2022 года. Им станет оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона.

Его официальное название - Pantone 17-3938 Very Peri, говорится на сайте организации. По задумке работников института, этот цвет отражает, как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU