Сугробы в 30 сантиметров выросли в столичном регионе

В ближайшие дни высота снежного покрова изменится мало

Высота снежного покрова в столичном регионе местами достигла 30 сантиметров. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт уточнил, что на базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована высота сугробов до 15 сантиметров, на Балчуге — 17 сантиметров, в Тушино – 21 сантиметр. Это соответствует климатическим показателям конца декабря — начала января.

При этом в Московской области снега еще больше: в Черустях — 23 сантиметра, в Михайловском — 24 сантиметра, в Коломне — 26 сантиметров, в Павловском Посаде — до 30 сантиметров.

Тишковец отметил, что 30-сантиметровые сугробы больше соответствуют середине зимы, нежели началу декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 9 декабря, в Москве были зафиксированы морозы, свойственные январю, а также около 10% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые в сезоне опустились до минус 10,2 градуса.

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