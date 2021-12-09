ЕС объяснил отличие своих санкций от белорусских

Ответные меры Минска непрозрачны, считают в Европе

Санкции, которые Белоруссия введет в ответ на ограничительные меры со стороны Евросоюза, считают в Европе непрозрачными. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По словам европейского чиновника, механизм торговых ограничений, анонсированных Минском, очень сложен и непрозрачен. В частности, отсутствуют пояснения относительно их масштабов, реализации и доступных способов юридического оспаривания в суде.

Стано отметил, что в Брюсселе считают свои санкции прозрачными, принятыми на основе консенсуса членов ЕС и основанными на доказательствах неправомерных действий. В частности, представитель Евросоюза обвинил Минск в нарушениях прав человека и использовании мигрантов.

При этом Стано подчеркнул, что введенные против Белоруссии санкции можно обжаловать в Суде ЕС, сообщает РИА Новости.

Евросоюз ранее ввел в действие пятый пакет санкций по Белоруссии, под ограничительные меры попали 17 физлиц и 11 организаций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вслед за этим сделал заявление о судьбе западных дипломатов после введения Евросоюзом новых санкций в отношении республики. Он пообещал не "вышвыривать" дипломатов, а действовать цивилизованно в соответствии с нормами международного права.

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