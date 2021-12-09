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Россия заняла 47-е место в рейтинге готовности к пандемиям

12:03
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Общий индекс России вырос на два балла в сравнении с 2019 годом

Россия оказалась на 47-м месте в мире по степени готовности к пандемиям и эпидемиям. Рейтинг составлен американской некоммерческой организацией Nuclear Threat Initiative совместно с центром безопасности здоровья университета имени Джонса Хопкинса и аналитическим центром журнала The Economist.

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Индекс готовности России к пандемиям вырос до 49,1 балла из ста возможных. Это на два балла превышает показатель нашей страны в 2019 году, когда Россия находилась на 63-м месте.

При этом по уровню возможностей оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях авторы рейтинга поставили Россию на третье место в мире.

Лидером рейтинга оказались США (более 75 баллов). Высокие позиции наряду с Соединенными Штатами оказались Финляндия, Канада, Великобритания, Германия и Южная Корея.

Аутсайдером рейтинга признано государство Сомали всего с 16 баллами.

Белоруссия и Украина занимают 63-е и 83-е места соответственно, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия занимает 94-е место в мире по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. По уровню тестирования на коронавирус наша страна входит в первую десятку стран мира, причем показатель продолжают наращивать.

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