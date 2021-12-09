Попова: 28 вернувшихся из Африки россиян госпитализированы

177 находятся в обсерваторах

России пока два подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом.

На данный момент россияне, прибывшие из стран, где обнаружен омикрон-штамм, находятся в обсерваторах – всего таких 177 человек. 28 из них имеют подозрение на омикрон, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из 177 пассажиров 28 уже получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР- результатов", - подчеркнула она.

Ранее главный санитарный врач России отметила, что "омикрон" может быть завезен в России из почти 50 стран.

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