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ТРЦ "Зиг-Заг" в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

12:27
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Посетители и сотрудники находились без средств индивидуальной защиты

Торгово-развлекательному центру "Зиг-Заг" в Москве грозит приостановление деятельности за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.
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Как уточнил Поповский, в ходе мониторинга соблюдения профилактических мер в ТРЦ были выявлены нарушения: посетители и сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты.

В ряде случаев защитные маски использовались ненадлежащим образом: люди носили их спущенными на подбородок. Это также является нарушением.

Такие нарушения предусматривают в качестве наказания штрафы в размере 300 тысяч рублей. Если выяснится, что нарушения привели к причинению вреда здоровью, штраф может вырасти до миллиона рублей. Также предусматривается приостановление деятельности ТРЦ на срок до 90 суток, сообщает АГН "Москва".

Ранее стало известно, что неоднократно нарушали масочный режим в общественном транспорте в Москве с начала 2021 года более 17 тысяч человек. Ношение масок является обязательным на всей территории транспортного комплекса Москвы.

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