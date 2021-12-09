Назван срок решения вопроса об изменении "Спутника V" под "омикрон"

Глава Центра Гамалеи допустил, что менять препарат не потребуется

Решение о необходимости корректировки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" с учетом особенностей нового штамма "омикрон" будет принято в ближайшие две недели. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как уточнил эксперт, в настоящее время ведется работа по выделению самого вируса. Примерно две недели потребуется, чтобы выяснить, требуется ли менять препарат. После этого будет принято "осознанное научно-обоснованное решение".

В эфире телеканала "Россия 24" Гинцбург выразил надежду, что менять что-либо не потребуется. По его словам, из всех действующих вакцин именно "Спутник V" дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител, что подтверждается не только опытом его применения в России, но и в странах, где одновременно используют несколько вакцин наряду со "Спутником V".

Ранее в компании Pfizer рассказали, что для нейтрализации штамма коронавирусной инфекции "омикрон" требуется три дозы вакцины Pfizer/BioNTech. При этом даже введение двух доз дает защиту от сложных форм течения коронавируса.

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