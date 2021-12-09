Британия выделит Украине более миллиарда долларов

Об этом сообщил Владимир Зеленский

Лондон пообещал выделить более миллиарда долларов на поддержку Украины. Новостью поспешил поделиться в соцсетях президент Зеленский, отметив, что столь крупная дотация поможет эффективнее развивать страну, сообщает "ТВ Центр".

Еще 300 миллионов долларов в качестве помощи Киеву уже заложены в оборонный бюджет США. И куда в действительности пойдут иностранные инвестиции, на Украине не скрывают. В СМИ появились фотографии из Донбасса, где в руках в бойцов ВСУ - те самые американские противотанковые комплексы "Джавелин", которые по условию поставок нельзя использовать непосредственно на линии соприкосновения.

Пентагон, впрочем, уже изменил позицию - теперь задействовать вооружение можно в любой части Украины, но только для самообороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram