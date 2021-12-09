Собянин открыл новую экспозицию в Музее Победы

Она посвящена 80-й годовщине Битвы под Москвой

В Музее Победы на Поклонной горе открылась постоянная экспозиция, посвященная 80-й годовщине Битвы под Москвой. Она создана по инициативе московских ветеранов и поддержана мэром столицы.

В четверг Сергей Собянин отсмотрел новую экспозицию. Выставочная галерея занимает площадь более 1200 квадратных метров. Состоит из девяти тематических разделов. С помощью современных интерактивных технологий посетители могут узнать о жизни предвоенной Москвы, героической обороне города и подвиге защитников столицы.

Здесь фотографии, электронные образцы документов, а также личные вещи участников обороны Москвы. На экранах можно посмотреть фильм о боях под Москвой.

"Мы привлекли большое количество специалистов, федеральный, городской Музей Победы, сценаристов, волонтеров и собрали уникальную выставку", - отметил Собянин.

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