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Почти 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте с ноября

15:04
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Проверки продолжаются

Около 50 тысяч нарушений масочного режима выявили в столичном транспорте с начала ноября. Ежедневные проверки по соблюдению санитарных норм продолжаются как в автобусах, трамваях, так и в метро.

Но есть горожане, которых не пугают даже штрафы, они принципиально отказываются носить маски. В Москве таких выявлено более 17 тысяч, у некоторых накопилось до 13 нарушений.

Если человек не согласен с постановлением, то обжаловать его можно в течение 10 дней. В таком случае в качестве доказательства принимается только официальная видеофиксация, сообщает "ТВ Центр".

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