В Москве несколько этажей дома залило кипятком

Последствия аварии ликвидированы

В московском ЖК "Грин парк" кипятком затопило несколько этажей, а также лифт и кладовые. Видео в соцсети выложили сами жители.

На кадрах видно, что подъезд превратился в настоящую баню. Всё вокруг окутано сильным паром. Сообщается, что еще накануне управляющая компания планировала провести корректировки работы системы отопления из-за установившихся морозов.

Сейчас последствия коммунальной аварии уже ликвидированы, сообщает "ТВ Центр". Информации о пострадавших не поступало.

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