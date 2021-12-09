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"День открытых дверей" проведут для российских предпринимателей

15:17
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Акция проходит дистанционно и в территориальных отделах

"День открытых дверей" для предпринимателей в четверг проводит Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Как отрыть свой бизнес в условиях пандемии, какие санитарные нормы необходимо соблюсти, чтобы не допустить распространения инфекций - эти темы сейчас главные, сообщает "ТВ Центр".

Но специалисты готовы ответить и на другие вопросы, связанные с ведением своего дела. Акция проходит дистанционно, в Управлении в Графском переулке, а также территориальных отделах.

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