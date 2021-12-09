"День открытых дверей" проведут для российских предпринимателей

Акция проходит дистанционно и в территориальных отделах
"День открытых дверей" для предпринимателей в четверг проводит Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.
Как отрыть свой бизнес в условиях пандемии, какие санитарные нормы необходимо соблюсти, чтобы не допустить распространения инфекций - эти темы сейчас главные, сообщает "ТВ Центр".
Но специалисты готовы ответить и на другие вопросы, связанные с ведением своего дела. Акция проходит дистанционно, в Управлении в Графском переулке, а также территориальных отделах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram